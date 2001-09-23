Брич Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1963
Дата смерти23.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1963
Отец: Брич Михаил Иванович
Мать: Брич Ольга Артемовна
Рождение ребёнка
06.02.1987
Дочь: Романова Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Головенько Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1988
Дочь: Гараева Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Головенько Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2001