Брич Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брич Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1963

Дата смерти

23.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1963

Отец: Брич Михаил Иванович

Мать: Брич Ольга Артемовна

Рождение ребёнка
06.02.1987

Дочь: Романова Юлия Игоревна

Мать ребёнка: Головенько Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1988

Дочь: Гараева Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Головенько Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головенько Светлана Николаевна

Смерть
23.09.2001
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