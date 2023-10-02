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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Лаврухин Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврухин ?
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лаврухин Маркел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврухин ?
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Лаврухин Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврухин ?
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Лаврухин Роман Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврухин ?
Согласно записи в духовной книге 1901 года - 51 лет