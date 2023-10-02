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Дата рождения

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лаврухин Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврухин ?

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лаврухин Маркел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврухин ?

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Лаврухин Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврухин ?

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Лаврухин Роман Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврухин ?

Согласно записи в духовной книге 1901 года - 51 лет
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