Põder Jaan
Место рожденияMäritse
Дата рождения18.02.1814
Дата смерти29.09.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1814
Отец: Педер Петр
Мать: Põder Lotta
Märitse
Бракосочетание
1834
Жена: Põder Mari
Рождение ребёнка
03.10.1835
Дочь: Raudsepp Ann
Мать ребёнка: Põder Mari
Sangaste mp, Valgamaa (Tartumaa) Estonia
Рождение ребёнка
17.03.1840
Дочь: Põder Liis
Мать ребёнка: Põder Mari
Valgamaa Eesti
Смерть
29.09.1848
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland