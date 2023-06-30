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Põder Jaan

Место рождения

Märitse

Дата рождения

18.02.1814

Дата смерти

29.09.1848

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1780 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1814

Отец: Педер Петр

Мать: Põder Lotta

Märitse
Бракосочетание
1834

Жена: Põder Mari

Рождение ребёнка
03.10.1835

Дочь: Raudsepp Ann

Мать ребёнка: Põder Mari

Sangaste mp, Valgamaa (Tartumaa) Estonia
Рождение ребёнка
17.03.1840

Дочь: Põder Liis

Мать ребёнка: Põder Mari

Valgamaa Eesti
Смерть
29.09.1848
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
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