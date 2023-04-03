Kyllästinen Johan Mikonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kyllästinen Johan Mikonpoika

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Место рождения

Valkjärvi, Harmaala 1, Kannaksen Karjala, Suomi

Дата рождения

05.06.1843

Дата смерти

27.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1843

Отец: Kyllästinen/kyllastin Mikko (Michel Andreasson)

Мать: Kyllästinen Saara Jöransdotter

Valkjärvi, Harmaala 1, Kannaksen Karjala, Suomi
Крещение
07.06.1843
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.11.1886
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
pöhötauti, rippikirjan mukaan raajarikko
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