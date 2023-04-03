Kyllästinen Johan Mikonpoika
Место рожденияValkjärvi, Harmaala 1, Kannaksen Karjala, Suomi
Дата рождения05.06.1843
Дата смерти27.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1843
Valkjärvi, Harmaala 1, Kannaksen Karjala, Suomi
Крещение
07.06.1843
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.11.1886
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
pöhötauti, rippikirjan mukaan raajarikko