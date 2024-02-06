Бобырева Мария Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобырева Мария Андреановна

Бобырева Мария Андреановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1947

Дочь: Кислинская Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобырева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close