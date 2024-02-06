Бобырева Мария Андреановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1947
Дочь: Кислинская Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобырева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Бобырев Федор Евгеньевич
Смерть
Неизвестно