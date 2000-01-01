Эмиг (Emig) Петер (Peter)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Дата рождения02.10.1622
Дата смерти02.10.1679
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1622
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Бракосочетание
01.02.1649
Жена: Эмиг Елизавета Барбара
Рождение ребёнка
15.05.1656
Сын: Эмиг Иоганн Валентин
Мать ребёнка: Эмиг Елизавета Барбара
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Смерть
02.10.1679
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)