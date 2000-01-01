Эмиг (Emig) Петер (Peter) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмиг (Emig) Петер (Peter)

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Место рождения

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)

Дата рождения

02.10.1622

Дата смерти

02.10.1679

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1632 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1622

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Бракосочетание
01.02.1649

Жена: Эмиг Елизавета Барбара

Рождение ребёнка
15.05.1656

Сын: Эмиг Иоганн Валентин

Мать ребёнка: Эмиг Елизавета Барбара

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Смерть
02.10.1679
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
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