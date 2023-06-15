Селиванова (Власкина) Маша Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Власкина) Маша Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1953

Сын: Селиванов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Селиванов Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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