Кожеватов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожеватов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Кожеватов Иван

Мать: Кожеватова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1964
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