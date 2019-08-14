Быкова Людмила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1947
Дата смерти14.08.2019
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1947
Отец: Седов Илья Никитич
Мать: Седова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1969
Сын: Быков Эдуард Валентинович
Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1974
Дочь: Maby Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович
Смерть
14.08.2019