Быкова Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Людмила Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1947

Дата смерти

14.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1947

Отец: Седов Илья Никитич

Мать: Седова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1969

Сын: Быков Эдуард Валентинович

Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1974

Дочь: Maby Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Валентин Павлович

Смерть
14.08.2019
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