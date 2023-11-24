Кошелец (Кошель) Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелец (Кошель) Максим

Место рождения

Черниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики

Дата рождения

1773

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кошелец Дионисий Максимович

Мать ребёнка: София Ивановна

Черниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики
Смерть
1838
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