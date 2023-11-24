Кошелец (Кошель) Максим
Место рожденияЧерниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики
Дата рождения1773
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кошелец Дионисий Максимович
Мать ребёнка: София Ивановна
Черниговская губ. Конотопский уезд с.Пальчики
Смерть
1838