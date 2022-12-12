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Кутузова София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Муж: Кутузов Пётр Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Сын: Кутузов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.

Сын: Кутузов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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