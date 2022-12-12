Кутузова София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.
Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кутузов Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно