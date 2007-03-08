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Васильев Валерий

Место рождения

Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

27.02.1960

Дата смерти

08.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960

Отец: Николаев Владимир

Мать: Евдокия

Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2007
Магдагачи, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
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