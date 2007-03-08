Васильев Валерий
Место рождения
Дата рождения27.02.1960
Дата смерти08.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1960
Отец: Николаев Владимир
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
22.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2007
Магдагачи, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область