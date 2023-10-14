Шипкова (Щепкина) Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Щепкина) Лилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щепкина Александра

Отец ребёнка: М

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипкова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Шипков Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Борис Николаевич

Смерть
Неизвестно
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