Салахов Нургали Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахов Нургали Махмутович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.01.1935

Дата смерти

02.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахова Рашида Галиаскаровна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахова Рашида Галиаскаровна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.11.1988
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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