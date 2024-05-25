Салахов Нургали Махмутович
Место рождения
Дата рождения05.01.1935
Дата смерти02.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салахова Рашида Галиаскаровна
Смерть
02.11.1988