Чевалков Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Чевалков Никита Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чевалков Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Чевалков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Чевалкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Чевалкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Чевалков Николай Иванович
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно