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Чевалков Иван Никитич

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Чевалков Никита Васильевич

Мать: не указана

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
1874

Жена: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чевалков Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Чевалков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1883

Сын: Чевалков Степан Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Чевалкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Чевалкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1890

Сын: Чевалков Павел Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1892

Сын: Чевалков Николай Иванович

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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