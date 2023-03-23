Самсончик Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсончик Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Самсончик Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Алена Романовна

Отец ребёнка: Самсончик Роман Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсончик Роман Сергеевич

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