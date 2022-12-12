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Слоев Фока Карпович

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Место рождения

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Слоев Карп Федорович

Мать: Слоева Евдокия Яковлевна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
01.05.1766 ст.
Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во диакона к Воскресенской Пермогорской церкви Красноборской округи.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Слоев Иван Фокич

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Слоева Марфа Фокична

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Слоева Мария Фокична

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1783
Большая Слудка, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен в сан священника и определён к Богородской Белослудской церкви Красноборской округи.
Работа или профессия
1785
Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Перемещен к Троицкой Нижне-Уфтюжской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слоева Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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