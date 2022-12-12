Слоев Фока Карпович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Слоев Карп Федорович
Мать: Слоева Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
01.05.1766 ст.
Рукоположен во диакона к Воскресенской Пермогорской церкви Красноборской округи.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Слоев Иван Фокич
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Слоева Марфа Фокична
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Слоева Мария Фокична
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Ефимовна
Работа или профессия
1783
Большая Слудка, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен в сан священника и определён к Богородской Белослудской церкви Красноборской округи.
Работа или профессия
1785
Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Перемещен к Троицкой Нижне-Уфтюжской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слоева Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно