Сукманова (Корчикова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукманова (Корчикова) Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Корчиков Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Афанасьева Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Курдюкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.1929

Дочь: Горячих Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1941

Дочь: Сукманова Валентина Иваановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сукманов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сукманов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич

Смерть
1960
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