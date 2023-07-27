Сукманова (Корчикова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Корчиков Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Афанасьева Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Курдюкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1929
Дочь: Горячих Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Ясенки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.08.1941
Дочь: Сукманова Валентина Иваановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сукманов Иван Николаевич
Смерть
1960