Махтадуй Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махтадуй Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Махтадуй Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1958

Дочь: Зайцева Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Махтадуй Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махтадуй Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махтадуй Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Махтадуй Анна Егоровна

Смерть
1995
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