Махтадуй Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Махтадуй Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1958
Дочь: Зайцева Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Махтадуй Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махтадуй Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махтадуй Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Махтадуй Анна Егоровна
Смерть
1995