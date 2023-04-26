Буц Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти26.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: Буц Кирилл
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.04.1948
Рождение ребёнка
04.09.1951
Рождение ребёнка
24.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ласкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Лидия
Смерть
26.02.1988
Сочи
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Сочи