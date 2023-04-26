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Буц Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

26.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.
1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: Буц Кирилл

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина Валентина

Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина Валентина

Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Лидия

Смерть
26.02.1988
Сочи
Причина смерти: Рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Сочи
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