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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Даньшев Иван Данилович

Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Самойлов Кузьма Данилович

Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Самойлов Леонтий Данилович

Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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