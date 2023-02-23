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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Самойлов Кузьма Данилович
Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Самойлов Леонтий Данилович
Отец ребёнка: Самойлов Даниил Фадеевич