Анна Мануйлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ненила Егорова
Отец ребёнка: Егор Захаров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Захаров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Егор Захаров
Смерть
Неизвестно