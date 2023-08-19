Карельская (Панкратова) Анисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карельская (Панкратова) Анисия Михайловна

Место рождения

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1905

Муж: Карельский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Карельский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Карельский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карельский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бокданкина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович

Смерть
1919
осень 1919
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