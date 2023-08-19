Карельская (Панкратова) Анисия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карельский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Карельский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Карельский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бокданкина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Карельский Николай Михайлович
Смерть
1919
осень 1919