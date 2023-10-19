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Иордан Марина Александровна
Иордан Марина Александровна
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Древо
Место рождения
Янгиабад
Дата рождения
12.08.1979
Пол
Женский
Отец
Иордан Александр Олегович
1960 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979
Отец:
Иордан Александр Олегович
Мать: не указана
Янгиабад
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