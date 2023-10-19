Иордан Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иордан Марина Александровна

Место рождения

Янгиабад

Дата рождения

12.08.1979

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979

Отец: Иордан Александр Олегович

Мать: не указана

Янгиабад
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