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Булатов Савва Поликарпов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Булатов Поликарп Васильев

Мать: Булатова Агафья Дорофеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Булатов Климонт Савинов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Булатов Василий Савинов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агафья Саввина

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ксения Саввина

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матрона Саввина

Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Ульяна Саввина

Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Саввина

Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Дарья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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