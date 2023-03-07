Булатов Савва Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агафья Саввина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ксения Саввина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матрона Саввина
Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Ульяна Саввина
Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Саввина
Мать ребёнка: Булатова Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Дарья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816