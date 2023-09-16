Нестор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти13.07.1802 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Максим Несторов
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иванова
Смерть
13.07.1802 ст.
От старости.