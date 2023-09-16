Нестор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

13.07.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Максим Несторов

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова

Смерть
13.07.1802 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
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