Перцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерцова Мария

Перцова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1924

Дочь: Перцова Валерия Павловна (Пантелеймоновна)

Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Пётр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Алексей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Павел Пантелеймонович

Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close