Перцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1924
Дочь: Перцова Валерия Павловна (Пантелеймоновна)
Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Пётр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перцов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Алексей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Павел Пантелеймонович
Отец ребёнка: Перцов Пантелеймон
Смерть
Неизвестно