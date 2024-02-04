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Хмелевский Григорий Федорович

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

09.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1863

Отец: Хмелевский Федор Семенович

Мать: Хмелевская (Хмелевская) Стефанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
peasant
Рождение ребёнка
03.02.1884

Сын: Хмелевский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тронникова (Хмелевская) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хмелевский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна

Смерть
Неизвестно

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