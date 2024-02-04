Хмелевский Григорий Федорович
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения09.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
peasant
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Хмелевский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тронникова (Хмелевская) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хмелевский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Хмелевская (Хмелевская) Ольга Йосифовна
Смерть
Неизвестно