Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер) Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1895
Дата смерти13.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1920
Муж: Болембах Йоссель
Рождение ребёнка
03.09.1922
Дочь: Шамес Ревека Иосифовна
Отец ребёнка: Болембах Йоссель
Шаралдай, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Болембах Йоссель
Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Кельс Роза
Отец ребёнка: Болембах Йоссель
Монголия
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Киля Екатерина
Отец ребёнка: Болембах Йоссель
Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
11.11.1937
Сын: Болембах Владимир
Отец ребёнка: Болембах Йоссель
Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1972
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия