Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Кузнецова) Надежда (Эстер) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1895

Дата смерти

13.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1920

Муж: Болембах Йоссель

Рождение ребёнка
03.09.1922

Дочь: Шамес Ревека Иосифовна

Отец ребёнка: Болембах Йоссель

Шаралдай, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Болембах Йоссель

Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Кельс Роза

Отец ребёнка: Болембах Йоссель

Монголия
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Киля Екатерина

Отец ребёнка: Болембах Йоссель

Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Болембах Владимир

Отец ребёнка: Болембах Йоссель

Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.07.1972
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия
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