Никитенко (Имзиякова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Имзиякова) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1989

Отец: Имзияков Семён Владимирович

Мать: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.12.2011

Сын: Никитенко Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович

Рождение ребёнка
27.08.2015

Сын: Никитенко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.03.2022

Дочь: Никитенко Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Алексей Александрович

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