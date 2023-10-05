Никитенко (Имзиякова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1989
Рождение ребёнка
18.12.2011
Сын: Никитенко Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович
Рождение ребёнка
27.08.2015
Сын: Никитенко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.03.2022
Дочь: Никитенко Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Никитенко Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно