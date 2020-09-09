Танатарова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1945
Дата смерти09.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1965
Рождение ребёнка
01.01.1967
Рождение ребёнка
19.02.1974
Рождение ребёнка
24.01.1976
Смерть
09.09.2020