Танатарова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танатарова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1945

Дата смерти

09.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танатаров Николай

Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танатаров Николай

Рождение ребёнка
19.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танатаров Николай

Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танатаров Николай

Смерть
09.09.2020
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