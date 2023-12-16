Никитенко (Никитченко) (Черненко) Ульяна (Юлиания) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Никитченко) (Черненко) Ульяна (Юлиания) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880 ст.

Муж: Никитенко Иван Ефимович

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
21.03.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Василий Григорьевич Куриленко
Восприемник
28.03.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Мария Григорьевна Куриленко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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