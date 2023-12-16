Никитенко (Никитченко) (Черненко) Ульяна (Юлиания) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
21.03.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Василий Григорьевич Куриленко
Восприемник
28.03.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Мария Григорьевна Куриленко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно