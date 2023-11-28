Насонов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Насонов Иван Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Насонов Козма Иванов
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Насонов Иван Иванов
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насонова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно