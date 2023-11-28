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Насонов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Насонов Иван Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Насонов Козма Иванов

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Насонов Иван Иванов

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Насонов Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Насонов Герасим Иванов

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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