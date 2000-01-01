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Шерстянкин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1986

Дочь: Шерстянкина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1989

Дочь: Шлайс Марина Александровна

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Елена Николаевна

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