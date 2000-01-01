Шерстянкин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1986
Дочь: Шерстянкина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1989
Дочь: Шлайс Марина Александровна
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно