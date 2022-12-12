Якир Иона Эммануилович
Место рожденияг. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Дата рождения15.08.1896
Дата смерти12.06.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1896
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1913 по 1914
г. Базель, Швейцария
Место жительства
С 1915
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
12.06.1937
Место жительства
По 1937