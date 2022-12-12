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Якир Иона Эммануилович

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Место рождения

г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии

Дата рождения

15.08.1896

Дата смерти

12.06.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1896
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1913 по 1914
г. Базель, Швейцария
Место жительства
С 1915
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
12.06.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
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