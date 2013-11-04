Куртов Павел Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1933
Дата смерти04.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1933
Отец: Куртов Роман Иосифович
Мать: Куртова Мария Адамовна
Место жительства
После 1939
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Место жительства
После ?.09.1943
детский дом
Бракосочетание
?.01.1960
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель, бизнесмен пищевой продукции | Должность: предприниматель, бизнесмен пищевой продукции
Работа или профессия
Неизвестно
начальник цеха металлоконструкций | Место работы: завод Должность: начальник цеха металлоконструкций
Работа или профессия
Неизвестно
монтажник-высотник | Должность: монтажник-высотник
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: институт учился заочно
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ремесленное училище
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Германия
Род войск: Советская Армия ГДР
Смерть
04.11.2013
Причина смерти: инфаркт миокарда | За три года до смерти у него случился инсульт, жена его выходила. Умер в 17.30 минут.
Похороны
Неизвестно