Куртов Павел Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртов Павел Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1933

Дата смерти

04.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1933

Отец: Куртов Роман Иосифович

Мать: Куртова Мария Адамовна

Место жительства
После 1939
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Место жительства
После ?.09.1943
детский дом
Бракосочетание
?.01.1960

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель, бизнесмен пищевой продукции | Должность: предприниматель, бизнесмен пищевой продукции
Работа или профессия
Неизвестно
начальник цеха металлоконструкций | Место работы: завод Должность: начальник цеха металлоконструкций
Работа или профессия
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
монтажник-высотник | Должность: монтажник-высотник
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: институт учился заочно
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ремесленное училище
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
Германия
Род войск: Советская Армия ГДР
Смерть
04.11.2013
Причина смерти: инфаркт миокарда | За три года до смерти у него случился инсульт, жена его выходила. Умер в 17.30 минут.
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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