Петрунина Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1963

Дочь: Крапивинцева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петрунин Михаил Арсентьевич

Рождение ребёнка
11.08.1967

Сын: Петрунин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Петрунин Михаил Арсентьевич

Салакайка, Уинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Михаил Арсентьевич

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