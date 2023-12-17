Петрунина Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1963
Дочь: Крапивинцева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петрунин Михаил Арсентьевич
Рождение ребёнка
11.08.1967
Сын: Петрунин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Петрунин Михаил Арсентьевич
Салакайка, Уинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно