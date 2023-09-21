Максимов Федул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1888
Сын: Максимов Зиновий Федулович
Мать ребёнка: Максимова Агриппина
Витебская губ., Двинскй уезд, Ужвальдская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов(а) ?
Мать ребёнка: Максимова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Прокоп Федулович
Мать ребёнка: Максимова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирюта Федуловна
Мать ребёнка: Максимова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Федуловна
Мать ребёнка: Максимова Агриппина
Смерть
Неизвестно
Белоруссия