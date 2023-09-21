Максимов Федул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Федул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Максимов Зиновий Федулович

Мать ребёнка: Максимова Агриппина

Витебская губ., Двинскй уезд, Ужвальдская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов(а) ?

Мать ребёнка: Максимова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Прокоп Федулович

Мать ребёнка: Максимова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирюта Федуловна

Мать ребёнка: Максимова Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Федуловна

Мать ребёнка: Максимова Агриппина

Смерть
Неизвестно
Белоруссия
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