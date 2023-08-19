Косаткина (Коровкина) Анна Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаткина (Коровкина) Анна Михеева

Место рождения

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Коровкин Михей Трофимов

Мать: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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