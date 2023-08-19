Косаткина (Коровкина) Анна Михеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Коровкин Михей Трофимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Тюленевская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762