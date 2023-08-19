Лазарь Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Тимофеевич

Место рождения

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1721

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Тимофей

Мать: Марфа

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
1780
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