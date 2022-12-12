Буевич Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Буевич Иосиф Фомич
Мать ребёнка: Буевич Гонорота
Рождение ребёнка
09.06.1877 ст.
Сын: Буевич Роберт Фомич
Мать ребёнка: Буевич Гонорота
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буевич Гонорота
Смерть
Неизвестно