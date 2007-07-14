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Кузьмина Самаана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2007

Отец: Кузьмин Николай Одисеевич

Мать: Слепцова Анна Владимировна

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