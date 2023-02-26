Кадича Кудабердина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Курмай
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Туктир мурза
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Рязап
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Усман
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Келе
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Шапиря
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шабан
Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нурай Бикбулатов
Смерть
Неизвестно