Кадича Кудабердина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадича Кудабердина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

1744 г.р.
1744 г.р.
1750 г.р.
1754 г.р.
1757 г.р.
1759 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Курмай

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Туктир мурза

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Рязап

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Усман

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Келе

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Шапиря

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шабан

Отец ребёнка: Нурай Бикбулатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурай Бикбулатов

Смерть
Неизвестно
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