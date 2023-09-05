Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Самылкин Кузьма Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Самуилов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Самылкин Никита Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Самуилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Самуилов

Смерть
Неизвестно
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