Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Матвей Самуилов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Матвей Самуилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Самуилов
Смерть
Неизвестно