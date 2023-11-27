Борисов Андрей Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Андрей Леонович

Борисов Андрей Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Леон Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Борисов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Борисов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Тарасовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close