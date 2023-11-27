Борисов Андрей Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Леон Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Ефимия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Тарасовна
Смерть
Неизвестно