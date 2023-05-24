Чернаков Вячеслав Генадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Чернаков Генадий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1983
Дочь: Локтева Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
09.05.1984
Сын: Чернаков Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно