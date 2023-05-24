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Чернаков Вячеслав Генадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Чернаков Генадий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1983

Дочь: Локтева Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
09.05.1984

Сын: Чернаков Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Чернакова Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова Любовь Анатольевна

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