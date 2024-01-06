Черезов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черезов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черезов Фёдор Омельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черезова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черезов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черезов Александр Иванович

Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черезова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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