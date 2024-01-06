Черезов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черезов Фёдор Омельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черезова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черезов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черезова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно