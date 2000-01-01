Муравьев Веденей Христофорович
Место рожденияДеревня Яровская(ЯР) ныне не существует Тюменская обл. Исетский р-он.
Дата рождения1887
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Муравьев Христофор (Листофор,Еипидифор) Семенович
Деревня Яровская(ЯР) ныне не существует Тюменская обл. Исетский р-он.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Муравьев Анатолий Ананий Веденеевич
Мать ребёнка: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна
деревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951