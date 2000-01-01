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Муравьев Веденей Христофорович

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Место рождения

Деревня Яровская(ЯР) ныне не существует Тюменская обл. Исетский р-он.

Дата рождения

1887

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Муравьев Христофор (Листофор,Еипидифор) Семенович

Мать: Муравьева Пачежерцева Феотинья Радионовна

Деревня Яровская(ЯР) ныне не существует Тюменская обл. Исетский р-он.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Муравьев Анатолий Ананий Веденеевич

Мать ребёнка: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна

деревня Яровская ,Исетский р-он,Тюменская обл. (ныне не существует)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна

Смерть
1951
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