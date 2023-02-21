Ермилова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Февронья Феомпетова
Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов
Каштак
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ульяна Феомпетова
Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов
Каштак
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Феомпетова
Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно