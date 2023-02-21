Ермилова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилова Анисья

Ермилова Анисья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Февронья Феомпетова

Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов

Каштак
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ульяна Феомпетова

Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов

Каштак
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Феомпетова

Отец ребёнка: Ермилов Феопент Максимов

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Феопент Максимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close