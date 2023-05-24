Трофимова Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Михаил Петрович

Мать: Дьячковская Варвара Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Константинович

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